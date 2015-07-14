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غدًا .. نسمة محجوب تحتفل بإطلاق ألبوم «هايتس9»

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غدًا .. نسمة محجوب تحتفل بإطلاق ألبوم «هايتس9» غدًا .. نسمة محجوب تحتفل بإطلاق ألبوم «هايتس9»

تقدم المطربة نسمه محجوب،  أحدث أغانيها “حب اخوات” بالحفل المقام بمناسبة صدور ألبوم “هايتس 9″،المقام فى العاشرة مساء غدا الأربعاء 15يوليو في شارع المعز لدين الله الفاطمي .

الحفل مجانى وينظمه صندوق “تحيا ” ضمن مبادرة “أولادنا”، ويقام تحت رعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمجلس الأعلى للشباب، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

يشارك بالألبوم مجموعة من المطربون والمطربات ،ومنهم رنا سماحه بأغانى “عايشة ع اليوم “و “مش ضعيفة “،زينب أسامة “مقدرش أعيش “، يحى “بتهددنى “،طاهر مصطفى “حكتلى حكاية “،نور “طالبة معايا” و”قلبك أناني”، مريم محمد “محتاجه أيه”،أحمد حشاد “فرصة”،كريم حسام “مسمعتش صوت”،حسام حاج “تعالى يابنى”،وتشارك المطربة المغربيةياسمين التازي بأغنية”معاه بعيش”، والمطرب “محمد شحاتة” ويقدم “هبعد عنك”.

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