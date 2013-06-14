أثيوبيا خارج خريطة وزارة الأوقاف الدعوية فى شهر رمضان

حصلت دولة أثيوبيا على رقم صفر فى تصنيف وزارة الأوقاف المصرية للمرة الثانية، بعدما أصدر الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، 3 قرارات وزارية حملت أرقام "185-186-187" لإيفاد 62 داعية وقارئ قرآن كريم للعديد من دول العالم، لإحياء شهر رمضان، كان نصيب قارة أفريقيا منهم 6.

وأصدر الوزير قرارا برقم "185" لعام 2013 بإيفاد 24 داعية إلى العديد من دول العالم خلال شهر رمضان، منهم 5 إلى دولة تشاد، و12 إلى دولة أسبانيا، و2 إلى بلجيكا، و4 إلى ألمانيا، لإحياء ليالى رمضان بالوعظ الدينى.

وأصدر الوزير قرارا يحمل رقم "186" بإيفاد 32 قارئ قرآن فى العديد من دول العالم خلال شهر رمضان، منهم 5 إلى دولة أستراليا، وواحد لكل من الدانمارك، ومالى، وقيرغسستان، وألمانيا، وبريطانيا، و 6 لأسبانيا، و2 كندا، وواحد للهند، و2 للصين، وواحد للبنان، وواحد لأمريكا.

كما أصدر الوزير قرارا يحمل رقم "187"بإيفاد 6 قراء قرآن لإحياء ليالى رمضان، منهم 4 لدولة كندا، وواحد لكل من ماليزيا وأستراليا.