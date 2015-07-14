أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو مريض سكر ورايح العمرة خلى معاك شنطة عصائر وحلوى

Google+ Print
لو مريض سكر ورايح العمرة خلى معاك شنطة عصائر وحلوى لو مريض سكر ورايح العمرة خلى معاك شنطة عصائر وحلوى
الكثيرون من مرضى السكر يذهبون لأداء فريضة العمرة برغم ما فيها من بذل مجهود قد يكون شاقا على مريض السكر، لذلك يجب عليهم الاهتمام بالالتزام بارشادات الطبيب المعالج أثناء فترة العمرة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، يمثل سفر مريض السكر مشكلة فى حد ذاته لما يتضمه السفر من تعب ومشقة لذلك يجب عليهم توخى الحذر والتفكير جيدا واستشارة الطبيب قبل قرار السفر.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مريض السكر مراعاتها وأهمها":

1) مشكلة تناول الطعام والماء:


>يجب على مريض السكر أن يحمل معه حقيبة عصائر أو سكريات لتجنب حدوث انخفاض فى مستوى السكر أثناء مناسك العمرة.

2)الصوم أثناء أداء المناسك:


>ينطبق موضوع السماح لمريض السكر بالصيام أثناء أداء مناسك العمرة مثل ما يطبقه من تعليمات أثناء الصيام قبل العمرة والذى يصبح أكثر خطورة بسبب ارتفاع حرارة الجو وشدة النشاط البدنى عكس صيامه بدون مجهود شاق.

لذلك ننصح مرضى السكر بأهمية الأخذ بالرخصة الشرعية للمريض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365