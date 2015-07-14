لو مريض سكر ورايح العمرة خلى معاك شنطة عصائر وحلوى

الكثيرون من مرضى السكر يذهبون لأداء فريضة العمرة برغم ما فيها من بذل مجهود قد يكون شاقا على مريض السكر، لذلك يجب عليهم الاهتمام بالالتزام بارشادات الطبيب المعالج أثناء فترة العمرة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، يمثل سفر مريض السكر مشكلة فى حد ذاته لما يتضمه السفر من تعب ومشقة لذلك يجب عليهم توخى الحذر والتفكير جيدا واستشارة الطبيب قبل قرار السفر.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مريض السكر مراعاتها وأهمها":

1) مشكلة تناول الطعام والماء:

2)الصوم أثناء أداء المناسك:

>يجب على مريض السكر أن يحمل معه حقيبة عصائر أو سكريات لتجنب حدوث انخفاض فى مستوى السكر أثناء مناسك العمرة.>ينطبق موضوع السماح لمريض السكر بالصيام أثناء أداء مناسك العمرة مثل ما يطبقه من تعليمات أثناء الصيام قبل العمرة والذى يصبح أكثر خطورة بسبب ارتفاع حرارة الجو وشدة النشاط البدنى عكس صيامه بدون مجهود شاق.

لذلك ننصح مرضى السكر بأهمية الأخذ بالرخصة الشرعية للمريض.