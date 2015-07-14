مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في سوهاج‎

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بناحية ساحل طهطا في سوهاج.

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة بناحية ساحل طهطا دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

بالفحص تبين أنها بين كل من : طرف أول لبدري محمد محمود كمال الدين سن 51 عامل – مصاباً ” بكسر باليد اليمني “سعديه محمد محمود كمال الدين سن 48 عامله بالمستشفي المركزي طرف ثان ] أيمان عبد الرحيم عبد الله عبد الفتاح سن 56 ربة منزل زوجة شعبان محمد محمود كمال الدين [ شقيق الأول من الطرف الأول ] – مصابة ” بكدمات رضية بالساعد الأيسر ” - هشام شعبان محمد محمود و- حسام شعبان محمد محمود – إسلام شعبان محمد محمود و شعبان محمد محمود [ جاري ضبطهم ]الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة لهو الأطفال نتج عن المشاجرة إصابة أحمد محمد محمود كمال الدين سن 52 عامل بمجلس مدينة طهطا – ويقيم بذات الناحية [ شقيق الأول من الطرف الأول ] ” بالرأس بآلة حادة ” أثناء تدخله لفضها– وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، وتوفـي عقب ذلك.

تم ضبط عدد من طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته، جاري سـؤال أحد أقارب المتوفـي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين.