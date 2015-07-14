الثالثة علمى رياضة: اعتمدت على الكتب المدرسية.. والمذاكرة أهم من الدروس

فوجئت ألفت مصطفى عبد العزيز الطالبة بمدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات، بحصولها على المركز الثالث من خلال اتصال هاتفى من "اليوم السابع" لتهنئتها.

وقالت ألفت عبد العزيز لـ"اليوم السابع": إنها كانت تواصل مذاكرة دورسها ليل نهار، وأنها اعتمدت على الكتب المدرسية فى المقام الأول، موضحة أنها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الثالث.

ووجهت نصيحة لزملائها ممن يريدون التفوق: "الموضوع ليس صعبا، المذاكرة من أول سنة، وغير مستحب الدروس الخصوصية بكثرة، المذاكرة أهم من الدروس" .

وقالت إنها سوف تتقدم فى مكتب التنسيق بطلب للالتحاق بكلية الهندسة التى تحلم بالالتحاق بها.

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