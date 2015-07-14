الأولى أدبى لطلاب الثانوية: ابعدوا عن السوشيال ميديا.. ونفسى أدخل إعلام

قالت أريج محمد جمعة، الأولى على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، إن أمنيتها الأولى دخول كلية الإعلام، ناصحة كل طلاب الثانوية العامة بالمذاكرة والبعد عن فيس بوك والسوشيال ميديا، موضحة: "أهم حاجة يبعدوا عن الفيس والسوشيال ميديا".

وأضافت أريج، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أنها اعتمدت بشكل ما على الدروس الخصوصية، ولكنها اعتمدت أيضا على المذاكرة وما يشرحه المدرسون بالفصول الدراسية قائلة: "كلام المدرسين مهم جدا واعتمدت على الدروس".

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