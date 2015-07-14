الخامس مكرر بالثانوية: الحمد لله تعبى مرحش هدر.. وأهدى التفوق لروح بابا

عبرت الطالبة آمنة طارق مصطفى قطب، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بالثانوية العامة علمى علوم، بمدرسة السيدة خديجة بنات إدارة شمال الجيزة، عن فرحتها قائلة "الحمد لله تعبى مرحش هدر وجه بفايدة".

وأضافت آمنة طارق مصطفى قطب، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بالثانوية العامة علمى علوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهدى التفوق لروح بابا وأمى وأخواتى وأسرتى، لافتة أن والدها توفى وهي في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية.

وأشارت إلى أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية بكل المواد، لكنها كانت تذهب إلى المدرسة باستمرار وتقرأ الجرائد يوميا، وخاصة فى فترة عرض نماذج الإمتحانات.

وتابع اخيها لـ"اليوم السابع"، كنت بقول ليها أنت الأولى ان شاء الله ".

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