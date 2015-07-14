أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخامس مكرر بالثانوية: الحمد لله تعبى مرحش هدر.. وأهدى التفوق لروح بابا

Google+ Print
الخامس مكرر بالثانوية: الحمد لله تعبى مرحش هدر.. وأهدى التفوق لروح بابا الخامس مكرر بالثانوية: الحمد لله تعبى مرحش هدر.. وأهدى التفوق لروح بابا
عبرت الطالبة آمنة طارق مصطفى قطب، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بالثانوية العامة علمى علوم، بمدرسة السيدة خديجة بنات إدارة شمال الجيزة، عن فرحتها قائلة "الحمد لله تعبى مرحش هدر وجه بفايدة".

وأضافت آمنة طارق مصطفى قطب، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بالثانوية العامة علمى علوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهدى التفوق لروح بابا وأمى وأخواتى وأسرتى، لافتة أن والدها توفى وهي في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية.

وأشارت إلى أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية بكل المواد، لكنها كانت تذهب إلى المدرسة باستمرار وتقرأ الجرائد يوميا، وخاصة فى فترة عرض نماذج الإمتحانات.

وتابع اخيها لـ"اليوم السابع"، كنت بقول ليها أنت الأولى ان شاء الله ".


>- وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 79.4%
>- ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2015 على "اليوم السابع"

- مصدر بالتعليم: لا صحة لما تردد بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة

- مستخدمو "تويتر" يتداولون صورا يزعمون أنها لنتيجة الثانوية العامة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365