الأولى مكرر علمى علوم: اعتمدت على الدروس الخصوصية ..وسألتحق بكلية الطب

قالت منار صبحى مدرسة بمدرسة الإعدادية بمدينة قنا، والدة الأولى على الثانوية العامة مارينا ماجد جرجس، بصوت يملأه الفرحة، إنها كانت متأكدة من حصول نجلتها على مجموع كبير فى الثانوية العامة، مؤكدا أنها اجتهدت طوال فترة الدراسة إلا أنها طوال فترة المؤتمر الصحفى لوزير التعليم لم تكن تتوقع أنها ستكون الأولى على الثانوية العامة، لافتة أنهم عرفوا مجموع نجلتها والذى وصل 410 من خلال المؤتمر الصحفى للوزير بالتليفزيون.

وقالت مارينا الأولى مكرر علمى علوم، إن والدتها كانت أكبر حافز لها فى النجاح واعتمدت فى الدراسة على المدرسة والدروس الخصوصية معا، مضيفة: أنها ستلتحق بكلية الطب مثل شقيقها مينا الطالب بالفرقة الرابعة لكلية طب قنا، وأنها أمنيتها منذ طفولتها أن تعمل طبيبة للأطفال، إلا أن التخصص ممكن أن يتغير مع معرفتها أكثر بأقسام الكلية.

وأضافت مارينا أنها لم تكن تتوقع أن يتم اختيار أحد من محافظة قنا ليصبح الأول بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية على الرغم من التأكد من حصولها على مجموع كبير، لاجتهادها فى الحل خلال الامتحانات، مطالبة المسئولين الاهتمام بالتعليم والمدارس بمحافظة قنا.

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