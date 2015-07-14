الثالثة مكرر علمى رياضة: اعتمدت على الدروس وأتمنى الالتحاق بهندسة القاهرة

أكدت منة الله رأفت السيد الجامع الثالث مكرر علمى رياضة ، أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وقالت: "أحمد الله على النتيجة وأن الفضل بعد الله يرجع لوالديا، ولم أنسى تعب أسرتى معى".

وقالت منة الله لـ"اليوم السابع": "كنت أعتمد بشكل كبير على الدروس الخصوصية"، مضيفة "أن الكتاب المدرسى لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل".

وأكدت أنها لا تهتم بالسياسة ولكنها تتمنى استقرار البلد، وأن تنعم بالأمن والأمان.

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