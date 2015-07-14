صورة – كاسياس يصطدم مجددا بمورينيو في البرتغال

كانت لقطة تستحق التوقف عندها تلك التي ظهر فيها التمثال الموجود في متحف نادي بورتو للمدير الفني الاستثنائي جوزيه مورينيو فجأة في وجه إيكير كاسياس الحارس المنتقل حديثا للفريق البرتغالي.

كاسياس رحل عن الفريق الأول لريال مدريد بعد رحلة امتدت منذ عام 1998 وانتقل رسميا إلى نادي بورتو البرتغالي.

خلال جولة كاسياس داخل النادي مع إدارة الفريق اصطدم بتمثال لجوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق له في ريال مدريد، والأسبق لبورتو كذلك.

ابتسم كاسياس وقال لمن حوله: "حسنا. لو لم يكن هذا التمثال لمورينيو...."!

كاسياس لم يعش علاقة طيبة مع مورينيو حين كان الأخير مدربا لريال مدريد، إذ جلس في تلك الفترة على مقاعد البدلاء لدييجو لوبيز.

ويضع نادي بورتو تمثالا لمورينيو الذي قاد الفريق للفوز ببطولتي دوري وكأس وسوبر وكأس اتحاد أوروبا ودوري أبطال أوروبا في سنتين فقط.