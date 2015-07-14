بالصور.. إحالة أوراق المتهمين الستة بقتل زوجة ضابط الشرقية إلى المفتى

قررت دائرة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار محمد مكاوى رئيس المحكمة، إحالة أوراق المتهمين الستة، بقتل زوجة ضابط منيا القمح الحامل فى شهرها الأخير وإصابة زوجها بطلق نارى، إلى فضيلة المفتى لأخذ رأى فضيلته فى القضية.

ترجع أحداث القضية إلى شهر فبراير لسنة 2013، عندما تلقى كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد محمود إبراهيم، مأمور منيا القمح، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام مجهولين بمحاولة سرقة صاحبة محل مصوغات ذهبية بطريق بنها الزقازيق، بإطلاق النيران على سيارتها بالقرب من مزلقان قرية العزيزية، واستيقاف السيارة، ولكن قائد السيارة رفقتها قام بإيهامهم بالتوقف ثم غافلهم وعاجل الفرار، مما دفع الجناة إلى إطلاق أعيرة نارية اتجاه السيارة، لم تسفر عن وقوع وفيات.

وأفادت التحقيقات بأنه تصادف مرور السيارة رقم 75917 ملاكى، قيادة "أحمد عفت الحبشى" 29 سنة، ضابط، وبصحبته زوجته "أية م ال" 25 سنة، مقيمين العزيزية دائرة منيا القمح، مما دفع الجناة لإطلاق أعيرة نارية لإجبارهما على التوقف لسرقة السيارة، وحاول الضابط الرجوع للخلف والهروب من مرمى النيران، إلا أن الجناة قاموا بإطلاق النيران صوبه.

وأفادت التحريات أن الضابط أصيب بطلق نارى بالذراع الأيمن، فيما أصيبت زوجته بطلق نارى بالصدر وتوفت داخل المستشفى الجامعى، أثناء محاولة إسعافها، حيث كانت حامل فى شهرها الأخير، وتحرر المحضر رقم 5530 جنح المركز، فأمر العميد رفعت خضر، مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات التى قام بها فريق البحث برئاسة المقدم محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث منيا القمح، إلى قيام 3 أشخاص بالاشتراك مع 3 آخرين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواطنين بطريق "منيا القمح – بنها" بالإكراه تحت ترويع الأسلحة الآلية وقيامهم باقتسام حصيلة المسروقات فيما بينهم.

وبعد تكثيف الأكمنة والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من "السيد.ع" وشهرته "السيد سنيكة" 29 سنة عاطل، مقيم العزيزية سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة "سلاح نارى وسرقة"، و"هانى.د.ع" 32 سنة مقيم شبلنجة قليوبية، و"دكتور.خ.ف" 35 سنة عاطل مقيم العزيزية، و"محمد.س.ع" شهرته "حمادة شوقى" 29 سنة مقيم كرديدة، و2 آخرين، بهدف سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية من محافظة القليوبية ومقيمة بالقرية، فتصادف مرور سيارة الضابط فحاول الجناة سرقتها، بعد فشلهم فى سرقة السيارة الأولى، وبتكثيف الأكمنة تم ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث بعد 48 ساعة من الواقعة.

وتمكنت مأمورية، بعد شهرين من ضبط المتهمين الثلاثة، برئاسة الرائد محمد الحسينى، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب مصطفى خطاب من ضبط المتهم الرئيسى فى القضية ويدعى "محمد.س.ع" وشهرته "حمادة شوقى" بحوزته بندقية و17 طلقة، وبعرض المتهمين على نيابة منيا القمح قررت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهمين الستة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إرسال أوراقهم لفضيلة المفتى.



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