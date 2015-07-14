القبض على عاطل كون تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى العياط

ألقت مباحث العياط بإشراف العميد رشدى همام فى القبض على عاطل عقب اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى سرقة 4 مواطنين بالإكراه، وإصابة أحدهم بطلق نارى بالقدم.

كان تبلغ للرائد محمد فيصل رئيس مباحث العياط من الأهالى، بوقوع حادث سرقة وإطلاق نار، حيث قام 3 عاطلين بالاعتداء على كل من "محمد .م" تاجر ملابس مصاب بطلق نارى بالقدم" و"خالد" و شقيقه "وائل .ا" و "محمد م" و سرقتهم و ذلك أثناء وجودهم بدائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحركت قوة من القسم، وتم تتبع المتهمين وإلقاء القبض على "محمود .ا" 23 سنة عاطل وكان معه "سيارتين ودراجتين بخاريتين".

وبمواجهة المتهم بالمجنى عليهم تعرفوا عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بصحبة آخرين، جارى القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و أحيل للنيابة لتولى التحقيق.