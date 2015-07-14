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طفلك بيرفض ياخد الدوا؟ إعرفى تاثيره عليه لو بتضيفيه على اللبن أو العصير

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طفلك بيرفض ياخد الدوا؟ إعرفى تاثيره عليه لو بتضيفيه على اللبن أو العصير طفلك بيرفض ياخد الدوا؟ إعرفى تاثيره عليه لو بتضيفيه على اللبن أو العصير
أرسلت قارئة تسأل عن الضرر من إضافة الدواء الذى يتناوله طفلها إلى العصائر أو الحليب، نظرا لأنه يرفض تناوله مباشرة، وتضطر لإضافته إلى تلك المشروبات، وتسأل عن حقيقة الآثار السلبية التى تنتج من تناول الدواء المضاف إليه اللبن تحديدا، والتى أثير حولها الكثير من الأقاويل مؤخرا.

يجيب عن تلك الأسئلة الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال .

هل يؤثر إضافة اللبن إلى الدواء على فاعليته


>فى البداية يوضح طلعت أن إضافة الدواء إلى المشروبات المختلفة، لا يؤثر على مفعوله، وبالطبع لا يحوله إلى سموم كما يشاع لدى البعض.

ويوضح أنه على الرغم من أن إضافة الدواء إلى اللبن المقدم للطفل لا يؤثر سلبا على صحته، كما لا يغير من فاعلية الدواء، إلا أنه أحيانا قد يؤدى إلى بطء امتصاص الدواء فى الجسم، وبالتالى تأخر ظهور مفعوله لعدة ساعات، ولكنه بالطبع لا يوقع أى أضرار، أو مشاكل صحية على الطفل.

إضافة الدواء إلى العصير


>يوضح طلعت أن إضافة الدواء إلى العصائر الطبيعية لا يؤثر بأى شكل على تركيبته، كما أنه أفضل من اللبن، حيث لا يعمل على بطء امتصاص الدواء فى الجسم.
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مصر 365