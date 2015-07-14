لحواء.. 4 نصائح للتخلص من تشقق القدمين قبل العيد أهمها بلاش الحجر

مع اقتراب العيد تبدأ كل امرأة بتحضير نفسها لاستقبال العيد بشكل مختلف، بعد المعاناة التى تعانيها أثناء شهر رمضان من تنظيف المنزل لاستقبال العيد، والطهى يوميا لتحضير وجبتى الإفطار والسحور.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية، إلى أنه من أهم الأشياء التى ينبغى على المرأة الاهتمام بها هى القدمين، وخاصة لمن تعانى من تشققها.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية بعض النصائح للمرأة لاستقبال العيد بدون وجود تشقق فى القدمين عن طريق:

1- الاهتمام بتنظيف القدمين عن طريق غسلها جيدا وتنشيفها وخاصة بعد ارتداء الأحذية.

>2- تعودى على دهنها بالكريمات المرطبة أو بالزيت الطبيعى كزيت اللوز أو زيت الزيتون ثم قومى بارتداء جوارب "شربات" مصنوعة من القطن وخاصة قبل النوم.

>3- عند الوضوء أو الاستحمام عليكى تنشيفها جيدا بفوطة قطنية من الماء، لأنها تتسبب فى وجود تشققات.

>4- تجنبى عمل "الباديكير" بالحجر أو الموس لأن هذه الطرق تتسبب فى زيادة ظهور تشقق القدمين.