نصائح للتغلب على التهاب المعدة بعد رمضان

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وحلول العيد، يعانى بعض الأشخاص حالة من التهاب المعدة أو توترها، نتيجة خلل نظامهم الغذائى أو إسرافهم فى إفساد نظامهم الصحى خلال رمضان بحجة الصيام، وهو ما قد يكون له أثر سلبى ومرضى على المعدة بشكل عام وعلى الصحة بشكل خاص خلال العيد.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أكد أن العادات غير الصحية خلال رمضان، تظهر نتائجها خلال العيد، وهو ما قد يعانى منه البعض، ويشعرون بأعراض مرضية منها الغثيان، وانسداد الشهية، أو حرقة المعدة والحموضة الدائمة، والتهاب المعدة بل والقرح أيضا، فعادات المصرى خلال رمضان كفيلة بالإضرار بمعدته على المدى البعيد.

وتابع محمد ناصحا بضرورة الاهتمام خلال العيد بالتخلص من هذه الأعراض المرضية بالاعتماد على الطعام المسلوق كأهم وجبات العيد، كما أن انتقاء تناول الطعام خلال العيد يساعد على تهدئة المعدة وعلاجها، كتناول الكثير من الخضروات والبعد عن اللحوم والدجاج، كذلك الاهتمام بشرب كميات من المياه لتعويض الجفاف، كما أن لاهتمام بتناول المشروبات المهدئة والمعالجة للمعدة كالزنجبيل الدافئ، والابتعاد عن الكحك والبسكويت والغريبة من أهم أسباب شفاء المعدة وعودتها كما كانت عليه قبل رمضان.