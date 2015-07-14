مجلس الوزراء يحدد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع العام

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية أربعة أيام، بدءا من يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2015، وحتى نهاية يوم الاثنين 20 يوليو 2015. وتكون الإجازة في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أول وثاني وثالث أيام العيد.

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