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محافظ قنا يتفقد مصابي حادث الأتوبيس وسيارة الشرطة بالطريق الصحراوي

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محافظ قنا يتفقد مصابي حادث الأتوبيس وسيارة الشرطة بالطريق الصحراوي محافظ قنا يتفقد مصابي حادث الأتوبيس وسيارة الشرطة بالطريق الصحراوي

توجه عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلي مستشفى قنا العام للاطمئنان على المصابين في حادث تصادم أتوبيس سياحي يقل 48 راكبًا مصريًا من القاهرة إلي الأقصر وسيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 25 قنا – الأقصر أمام قرية كرم عمران.

وأشار، إلي أن الحادث أسفر عن وفاة 3 مواطنين وأحد رجال الشرطة، كما أسفر الحادث عن إصابة 27 شخصًا من ركاب الأتوبيس.

واطمئن المحافظ، على حالة المصابين، وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء.

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