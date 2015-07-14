فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية شهرا كاملا من 21 يوليو

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن انخفاض نسبة النجاح هذا العام فى الثانوية الأزهرية يعود إلى الإجراءات التى اتخذها الأزهر ضمن خطته لإصلاح التعليم الأزهرى، وذلك فى إطار الإصلاح التعليمى الذى يشهده الأزهر الشريف، لكى يعتمد الطلاب على انفسهم، مشيرا إلى أنه راض تماما عن ضبط الامتحان هذا العام، موضحا أنه بدءا من العام القادم سيتم معاملة الصف الأول الابتدائى مثل الثالث الثانوى، حتى يتم القضاء على الغش من أذهان الطلاب وأولياء أمورهم.

وأعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف أنه سيتم فتح باب التظلمات على من يوم الثلاثاء 21 يوليو ولمدة شهر كامل، وسيتم الإعلان عن جدول تفصيلى لكل محافظة حتى لا يحدث تكدس فى تقديم الطعون.

لأول مرة.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهربة بنسبة نجاح 28.1%