5 أسرار للحصول على شفاه كبيرة

تسعى معظم السيدات دائماً للحصول على شفاه متألقة ومنتفخة كالنجمات، ولكنك قد تجدين صعوبة في ذلك الأمر، فقد تلجأ بعض السيدات إلى بعض الحلول المكلفة والخطيرة كعمليات التجميل التي تتمثل في حقن الشفاه ونفخها رغبة في الوصول إلى الشفاه الممتلئة، ولكن مع الكثير من الأضرار والمشاكل، فهل يمكننا الوصول إلى ما نريد مع حلول أكثر بساطة وسهولة بدون معاناة أو عمليات؟

"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي عدداً من النصائح للحصول على شفاه متألقة ومنتفخة:

1. التقشير: يعمل التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يجعلك تحصلين على شفاه أكثر سلاسة، كما أنه يعمل على تحفيز تدفق الدم إلى الشفاه، مما يؤدي إلى تضخمها وانتفاخها، كل ما عليك فعله هو مزج القليل من السكر مع الماء لعمل عجينة بسيطة وفركها على شفتيك، ثم اشطفي شفاهك وستجدينها في أحسن حال.

2. المكياج: يعمل قلم المكياج على تحديد الشفاه، فعندما تريدين الحصول على شفاه أكبر قومي بتحديد شفتيك من فوق خط الشفاه الطبيعي مع تعبئته بأحمر الشفاه الخاص بك، فهذا سيعطي شفتيك حجماً أكبر.

3. تمارين الشفاه: هناك عدة تمارين للشفاه تبدأ بالابتسامة، فهي من أسهل الطرق للحصول على شفاه رائعة، وبمجرد الابتسام عدة مرات خلال اليوم ستعملين على تقوية عضلات الشفاه لجعلها أكثر اكتمالاً، كما يعمل ضم الشفاه على جعل شفتيك أكثر ثباتاً، كل ما عليك فعله هو ضم شفتيك من خمس إلى عشر ثوانٍ مع تكرار التمرين عشر مرات يومياً ليساعدك هذا الأمر في الحصول على شفاه طبيعية ومتألقة.

4. القرفة وزيت الزيتون: تساعد القرفة على تحفيز الشعيرات الدموية للشفاه وتعزيز تدفق الدم، وهذا بدوره يجعل الشفاه أكثر امتلاءً مع لون وردي، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغيرة من القرفة مع زيت الزيتون وفرك شفتيك بالمزيج.

5. ترطيب الشفاه: من المهم تغذية شفتيك بالماء جيداً من الداخل والخارج، لذا عليك الحرص على شرب لترين من الماء يومياً، فهذا الأمر سيظهر على شفتيك في الحال، واعملي على ترطيب شفتيك باستمرار.

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