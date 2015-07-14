وفاة مغني الأوبرا جون فيكرز عن 88 عاماً

توفي مغني الأوبرا الشهير Jon Vickers، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر، في لندن عن عمر ناهز 88 عاماً.

وأمضى النجم الكندي 30 عاماً في حياته الفنية، قبل أن يعتزل عام 1988.

و بدأ يغني في الكنائس وصولاً إلى تقديم أكبر الحفلات الغنائية العالمية.

وكان أول عرض له عام 1957 في مسرح كوفنت جاردن في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن صفحة "Opera Royal House" نعت الراحل في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت : "علمنا بوفاة Jon Vickers ، إنه لخبر محزن، نتقدّم بأحر التعازي وببالغ الحزن".

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