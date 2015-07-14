الأمير وليام يبشّر بمولوده الثالث ويصف ابنه بالقرد الصغير

على الرغم من أنّه لم يمضِ وقت طويل بعد على إنجابهما ابنتهما الأميرة Charlotte، إلا أن الأمير William أكد خلال مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف العالمية، أنّه وKate Middleton ينويان إنجاب طفلهما الثالث في المستقبل القريب.

وقال الأمير William خلال المقابلة التي أجريت بعد مزاولة عمله كطيار مسعف: "لقد رُزقنا لتوّنا بطفلنا الثاني، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحصل في المستقبل".

وأشاد الأمير البالغ من العمر 32 عاماً بمهارات زوجته البالغة من العمر 33 عاماً في التربية والأمومة، كما وصف ابنته Charlotte التي تبلغ من العمر شهرين بـ"الفرح المتأتّي من السماء".

وفي المقابل، ذكر الأمير William أنّ الحياة مع طفلين صغيرين هي بمثابة تحدّ أو مغامرة.

واللافت في المقابلة أن الأمير شبّه ابنه الأكبر، الأمير George، بـ"القرد الصغير".

يذكر أن Kate Middleton سبق وأخبرت أصدقاءها بأنّها ترغب في إنجاب طفلها الثالث قبل بلوغها سن الـ35، وهذا ما يؤكد أننا سنسمع خبر حملها الثالث قريباً.