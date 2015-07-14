هل منعت نيللي كريم أبناءها من مشاهدة مسلسلها "تحت السيطرة"؟

قالت النجمة نيللي كريم إن عمق شخصيتها في مسلسل " تحت السيطرة" لم يتجلَّ بالتمثيل بل بالشكل والصوت والصدق في الأداء، لافتة إلى أنها وجدت بالكاتبة مريم شخصاً يكتب عن موهبته وليس عن موهبة الفنان.

وقالت نيللي في إطلالتها على شاشة أبو ظبي من خلال برنامج "ريتينغ رمضان" مع ميساء مغربي ووسام البريدي إن الكاتبة مريم لم تنظر لموهبتها ( موهية نيللي) بل هي تكتب للموهبة التي تملكها بالقلم واصفة إياها بالتي تجيد كتابة الحدوتة والقصة والرواية لسائر الشخصيات.

وحول الإدمان في المسلسل وشخصيتها فيه قالت:" العمل مأخوذ من المجتمع والظاهرة حاضرة في الواقع.. نحن في العمل نوحي بالنهايات".

ونفت أن تكون منعت أولادها من حضور بعض المشاهد في المسلسل وقالت:" أولادي حضروا المشاهد كلها، وأنا أمثل للجمهور ليشاهد، وأولادي جزء من هذا الجمهور".

وعن حضورها مع مدمنين تعافوا من الإدمان، قبل دخولها لتصوير العمل قالت إنها اكتشفت بهم أناساً لديهم مشاكل نفسية ومجروحين، وبأن بعضهم أبهرها بمواهب يملكها كالرسام مثلاً، فضلا عن طريقته بالكلام والتي كانت ستكون أجمل لولا إدمانه.

وحول مساعدة حاتم (ظافر العابدين) لها في الدور (ضد الإدمان) وما إذا كانت بدلاً منه وهو من تطلّب المساعدة قالت:" المرأة بطبيعتها تساعد الرجل وتصبر وتتحمل وتربي، وصبر الرجل يبقى أقل من صبر المرأة".

وعن نجاحها في الحصول على أفضل ممثلة العام الماضي قالت:" كتبت ذات مرة على" الفيسبوك" بأنني أعيش في الدراما حالة أولمبياد، فكل ممثل من حقه أن ينجح، وأنا من حقي النجاح شخصياً ومهنياً، وأدعو الله دائماً لتحقيق ذلك.. والنجاح مسؤولية الجميع وليس مسؤولية فرد".

إلهام شاهين لم تستبعد

وحول أن المخرجة كاملة أبو ذكري أبعدت إلهام شاهين عن بطولة فيلم ووضعتها مكانها في " عيون الستات" نفت ذلك وقالت:" كان مقرراً في العمل ثلاثة أدوار، وما حصل هو أن دور العائلة كان مكتوباً لإلهام، لكن بعد المناقشات تم تبديل الأدوار فقالت لي إلهام بأنها كانت محبة لهذا الدور وبأنها سعيدة إذا لعبته أنا بدلاً منها".

وعما يميز الفنان المصري عن غيره، رفضت التمييز بين ممثل مصري وآخر سوري وآخر خليجي، معبرة عن إيمانها بوجود مدارس، وقالت:" اشتغلت مثلا مع عابد فهد في مسلسل "هدوء نسبي" للمخرج شوقي الماجري، وتعلمت من عابد الكثير كاللهجة والمعاني على سبيل المثال".

وأضافت:" قد يكون لدى السوريين مدرسة مختلفة لكن في النهاية اللغة العربية عميقة وواسعة وتستوعب".

وبرنامج "ريتينغ رمضان"من أهم برامج شهر رمضان الفنية وتنتجه شركة كلاكيت وقناة أبو ظبي الإماراتية وسينظم سباقاً للمسلسلات التي استضاف نجومها والقائمين عليها في تشرين الثاني المقبل في حفل ضخم يحضره نجوم الدراما .