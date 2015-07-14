تقرير – لماذا إنتر أفضل لمحمد صلاح من روما

نشرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية تقريرا عن المصري محمد صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي والمرشح بقوة للعودة إلى الكالتشيو عبر أحد فريقي روما أو إنتر ميلان.

وتحدث التقرير عن أفضلية مشروع إنتر لمحمد صلاح أكثر من روما بعد اتجاه مورينيو للتخلي عن صلاح على الأقل لموسم أخر معارا أو بيع نهائي.

ومع استسلام فيورنتينا لمسألة ضم محمد صلاح من تشيلسي بشكل نهائي بعد أن قضى الموسم الماضي معارا هناك في فلورنسا بات على اللاعب المصري اختيار فريق مانشيني أو رودي جارسيا لكن ليس الأمر بهذه السهولة.

فإن فيورنتينا يحاول الحصول على تعويض من تشيلسي بعد عدم الالتزام ببنود التعاقد وقد يكون هذا الحصول على لوفتوس تشيك على سبيل الإعارة أو 3 ملايين يورو.

ويقول التقرير إلى أن إنتر سيدخل سباق صلاح في حالة منحه الضوء الأخضر من قبل تشيلسي وكذلك فيورنتينا لكن من الأفضل له هل روما أم إنتر؟

إنتر

على الورق يبدو صلاح مناسبا تماما لمشروع إنتر الجديد.. استراتيجية مانشيني تكمن في نقل الكرة لنصف ملعب الخصم بأسرع طريقة وهذا ما يميز صلاح.. فهو يستطيع اللعب كجناح عكسي ناحية اليمين ثم يخترق للعمق.

صلاح سيلعب بجانبه إيكاردي كمهاجم في العمق وعلى الناحية الأخرى سيكون هناك إما بالاسيو أو بيرسيتش.. السرعة هي أهم شيء هنا.

روما

الناحية الأخرى يفضل رودي جارسيا المدير الفني لروما أن يبني الهجمة بشكل أبطأ وأن يستحوذ على الكرة وهو ما لا يناسب صلاح وسرعته واندافعه للأمام واحتياجه أكثر للمساحات.

صلاح لو انتقل لروما سيلعب على الجناح بدلا من جيرفينيو بجانب كل من توتي الذي قد يلعب كمهاجم وهمي وإيتوربي على الجناح الأخر.

لكن روما سيضمن تسجيل الكثير من الأهداف بوجود صلاح أيضا بفضل معدل تسديداته الجيد وكذلك كونه هادئا أمام المرمى.