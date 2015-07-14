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كشخة 26 رمضان من سيدتي نت

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كشخة 26 رمضان من سيدتي نت كشخة 26 رمضان من سيدتي نت

الإثنين 13-07-2015 15:50

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

في هذا اليوم، عدنا لاختيار القفطان المغربي بإطلالة جذابة من النجمة بلقيس فتحي. تألقت بلقيس بإطلالة أنيقة من للا إيمان، ونجحت في تنسيقها في لوك متكامل وأنيق .

 

اختارت بلقيس قفطاناً ناعماً بلوك مشرق وجذاب، وزادته فخامة بمجوهرات مصنوعة من الأحجار الكريمة من المصممة خلود الكردي، ثمّ أكملت إطلالتها بحذاء براق من Dolce&Gabbana فكانت متألقة كعادتها.

 

شاهدي معنا إطلالة بلقيس وشاركينا برأيك !

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سيدتي