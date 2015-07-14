نظرة شاملة على أجمل إطلالات النجمات الشرقية في رمضان

لاحظنا في هذا العام أنّ الأزياء المستوحاة من الملابس الشرقية، من جلابيات، وقفاطين، وعباءات، رائجة جداً على منصّات العروض العالمية كما المحليّة. ولعلّ هذا ما دفع بالنجمات لاختيار هذا النوع من الملابس لإطلالاتهن خلال أيّام شهر رمضان الكريم. وبالفعل، فقد بدون بأجمل حُلّة. وقد جمعنا اليوم أبرز إطلالات النجمات الشرقية حتى اليوم.

ومن أكثر من تألّق بهذا النوع من الأزياء أمل بوشوشة التي اختارت قفطاناً مغربياً باللون الأبيض مع تطريزات فضيّة وحزام على الخصر، وقد ناسبها بشكل كبير. واختارت دُرّة زروق خلال الشهر قفطاناً باللون الزيتيّ بأكمام واسعة وتطريرزات ذهبية فاخرة. وجميعنا أحبّ إطلالات جويل ماردينيان التي نسّقتها على مدار الشهر بأجمل القفاطين والعباءات الفاخرة كما العمليّة واليوميّة. وكان لديمة جندي نصيبها من الإطلالات الشرقية التي تناسبها كثيراً، خصوصاً بالنسبة للون بشرتها وشعرها الأسود الطويل. وشذى حسّون تألقت بعدد من الإطلالات الشرقية التي ناسبتها، وكذلك فعلت ميساء المغربي أثناء برنامجها الذي لاقى رواجا ًكبيراً Rating Ramdan. الممثلة الخفيفة الظل شكران مُرتجى تألقت بإطلالة شرقية باللونين الأسود والأخضر، فبدت فيها أنيقة. ونجوى كرم نسّقت مؤخراً "لوك" جمع بين الشرقي التقليدي والعصري.

شاهدي أجمل إطلالات النجمات الشرقية خلال شهر رمضان، واختاري معنا أجملها وأكثرها تميّزاً.

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