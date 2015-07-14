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افتتاح نادي الإعلاميين بجامعة بني سويف بعد عيد الفطر

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افتتاح نادي الإعلاميين بجامعة بني سويف بعد عيد الفطر افتتاح نادي الإعلاميين بجامعة بني سويف بعد عيد الفطر

جامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، الانتهاء من  إعداد وتجهيز نادي الإعلاميين ليصبح جاهزًا للعمل بعد افتتاحه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وأكد “لطفي” أن الهدف من إنشاء نادي الإعلامين هو  تسهيل التواصل بين الإعلاميين وقيادات الجامعة والحصول على الخدمات الإعلامية بسهولة ويسر، وإيجاد بيئة للتواصل والتفاعل الجيد مع الإعلاميين المعنيين بتغطية شؤون الجامعة بهدف توفير المعلومات المختلفة من قيادات الجامعة وعمداء الكليات والمديرين بأساليب أكثر سهولة ورصد ما يقدم عبر وسائل الإعلام من الجامعة وكلياتها المختلفة وصورتها لدى الرأي العام.

 

وأضاف رئيس الجامعة  أن المركز يضم أحدث تكنولوجيا الاتصال الحديثة، كما يحتوي على  عدد 40 جهاز كمبيوتر موصولة بالانترنت وأجهزة فاكس ومعدات فنية وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات الصحفية .

وأوضح عادل عبد الغفار عميد كلية الاعلام ،أن رئيس الجامعة سوف يعقد على هامش الافتتاح لقاءًا مفتوحاً مع السادة الإعلامين كما سوف يقوم بتكريم السادة الإعلاميين المعنيين بتغطية شئون جامعة بنى سويف، لدورهم البارز في دعم الجامعة في مواجهة التحديات المختلفة التي واجهتها الأعوام الماضية. 

مراسل بني سويف : محمد شعبان

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