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اعتماد 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالأقصر

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اعتماد 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالأقصر اعتماد 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالأقصر

 

 أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع التوزيع بالأقصر، اعتماد 20 مليون جنيه لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد وتحسين الأداء لمهمات شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض.

 وأشار عبده إلى أن الخطة تشمل، إحلال وتجديد محولات القدرة الكهربائية إما برفع قدرة تلك المحولات القائمة  أو بتركيب محولات إضافية، بالإضافة إلى المحولات القائمة طبقا للاحتياجات الفنية، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تحسين الأداء ويلبي احتياجات الطلب من المواطنين علي الكهرباء.

 كما لفت رئيس قطاع التوزيع بالأقصر إللى أن الخطة تشمل أيضا إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض وذلك بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة بموصلات معزولة الأمر الذي يؤدي الي تحسين الأداء.

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