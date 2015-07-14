صحة أسيوط تعلن استعدادها لاستقبال عيد الفطر بخطة طواريء

أكد الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط استعداد مديرية الصحة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإعمال خطة الطواريء لعام 2015 على جميع المستويات خاصة مراقبة الاغذية ومكافحة الامراض الوبائية والتثقيف الصحي.

وقال “أنور” إنه تم عمل خطة في مجال مراقبة الاغذية للمرور صباحاً ومساءاً على الأسواق لفحص الأغذية المتداولة وسحب عينات لارسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها والمرور الميداني على مجازر الدواجن ومنافذ البيع ومحال تداول الالبان ومنتجاتها والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية في المطاعم والنوادي والفنادق وتكثيف المرور على محال تداول الاسماك المملحة والرنجة وأخذ عينات لفحصها لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية لعمل حملات مشتركة على الأسواق ومنافذ البيع ورفع درجة الاستعداد بالادارات الصحية لمواجهة أية حالات اشتباه تسمم غذائي.

وأضاف أنور بأنه تم توفير أدوية الطواريء الوقائية بكافة المنشات الصحية وزيادة عدد أفراد النوبتجيات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق بين وحدة الترصد للامراض المعدية والوبائية ووحدات الترصد بالادارات مع موافاة الغرفة الوقائية بالمديرية والتي تعمل على مدار اليوم باية حالات طواريء .

وقالت الدكتورة إليزابيث شاكر مدير ادارة الرعاية الحرجة و العاجلة أنه تم تأهيل المستشفيات التابعة للمديرية للتعامل مع أي أحداث طارئة من خلال خطة طواريء تم من خلالها توفير كميات اضافية من أكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الاطباء في النوبتجيات ومراجعة حالة الاجهزة الطبية.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع وحدات الاسعاف بالمحافظة بالتأكد من صلاحية السيارات وأجهزة الاسلكي والاجهزة الطبية للعمل.