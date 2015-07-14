موانئ البحر الأحمر تستعد لعيد الفطر المبارك

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة التسعة بالثلاث محافظات السويس و البحر الأحمر و جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر و بدء موسم عودة المعتمرين .

حيث تم تشكيل ورديات من المرشدين و بعض الموظفين العاملين بالموانى بالتناوب و وقف إجازات بعض العاملين خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

على جانب اخر تستعد موانئ الهيئة لاستقبال العمالة المصرية بدول الخليج و المعتمرين و كذا العمل على سرعة الافراج عن السلع الضرورية لتوفيرها بالأسواق خلال إجازة العيد.

و فى نفس السياق تم بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانى على تشديد الاجراءات الامنية ببوابات الدخول و الخروج بالموانى و على مسافة من المحيط المينائى، و كذا التأكيد على العاملين بالموانئ على متابعة كاميرات المراقبة بالموانى .

و الانتهاء من عمل الصيانة الدورية و رفع كفاءة أجهزة الكشف عن المفرقعات و بوابات الافراد بصالات السفر و الوصول و مداخل و مخارج الموانئ .