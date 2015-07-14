أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

موانئ البحر الأحمر تستعد لعيد الفطر المبارك

Google+ Print
موانئ البحر الأحمر تستعد لعيد الفطر المبارك موانئ البحر الأحمر تستعد لعيد الفطر المبارك

 صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة التسعة بالثلاث محافظات السويس و البحر الأحمر و جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر و بدء موسم عودة المعتمرين .

 حيث تم تشكيل ورديات من المرشدين و بعض الموظفين العاملين بالموانى بالتناوب و وقف إجازات بعض العاملين خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

على جانب اخر تستعد موانئ الهيئة لاستقبال العمالة المصرية بدول الخليج و المعتمرين و كذا العمل على سرعة الافراج عن  السلع الضرورية لتوفيرها بالأسواق خلال إجازة العيد.

 و فى نفس السياق تم بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانى على تشديد الاجراءات الامنية  ببوابات الدخول و الخروج بالموانى و على مسافة من المحيط المينائى، و كذا التأكيد على العاملين بالموانئ على متابعة كاميرات المراقبة بالموانى .

 و الانتهاء من عمل الصيانة الدورية و رفع كفاءة أجهزة الكشف عن المفرقعات و بوابات الافراد  بصالات السفر و الوصول و مداخل و مخارج الموانئ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا