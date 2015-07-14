لو مريض ضغط وقلب.. اعرف إزاى تحتفل وتأكل فى العيد من غير مضاعفات

هناك بعض العادات والطقوس التى يعتادها المصريون فى الاحتفال بالأعياد وأكثرها عادات غذائية، كما أن الكثيرين يسعون لصيام الستة أيام االبيض بعد شهر رمضان ولكن ما تأثير ذلك على بعض المرض ومنهم مرضى القلب؟

حول ذلك يقول الدكتور وليد عمار أستاذ أمراض القلب بطب القصر العينى، إنه إذا كان مريض القلب ينوى صيام 6 أيام البيض عقب الشهر الكريم فإنه يجب الأستمرار فى تناول نفس العلاج والمواعيد المتبعة خلال شهر رمضان، وإذا كان صيامه سيسبب له مشقة وأجهاد فمن الممكن أن يصومهم أو يوزعها على مدار شهر شوال حفاظ على صحته.

ويستكمل د. وليد قائلا "يجب على مرضى القلب الاهتمام بمراعاة بعض الإرشادات والنصائح التى يجب مراعاتها خلال فترة عيد الفطر المبارك وأهمها:

>1)عدم الأفراط فى تناول كعك العيد ومشتقاته، لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات والدهون والسكريات التى تساهم فى زيادة مستوى الكولسترول والدهون الضاره والذى يشكل أمر بالغ الخطورة على صحة مرضى القلب والسكر والكولسترول المرتفع وخاصة مريض الشريان التاجى.

>2)يجب على مرضى الضغط المرتفع وهبوط عضلة القلب الامتناع أو الإقلال من تناول الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجة".

>3)تعديل مواعيد جراعات الأدوية قبل رمضان نظرا لأنه كثير من الأشخاص قوموا بإجراء بعض التعديلات مثل الإقلال من أدوية مدرارت البول وفقا لنظام ومواعيد رمضان .