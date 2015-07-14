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بائع يلقى زجاجة مولوتوف على شرفة فرارجى بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة

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بائع يلقى زجاجة مولوتوف على شرفة فرارجى بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة بائع يلقى زجاجة مولوتوف على شرفة فرارجى بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة
أنقذت العناية الإلهية منطقة منشية النصر من حريق هائل بسبب إلقاء بائع متجول زجاجة مولوتوف على شرفة فرارجى واشتعال النيران فى ملابس وسيارتين ودراجة نارية دون حدوث أى ثمة إصابات بشرية، تحرر المحضر رقم 14031 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، وتبين للرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم، قيام المدعو" محمد م" 40 سنة بائع متجول ومقيم دائرة القسم، بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) على شرفة الشقة سكنه تخص المدعو "عدلى ب" 43 سنة فرارجى ومقيم دائرة القسم، لوجود خلافات سابقة بينهما، وتبين للعقيد حسن مكاوى نائب مأمور القسم، اشتعال النيران فى بعض الملابس الموجودة بشرفة الشقة، وتساقط المادة المشتعلة على بعض السيارات الموجودة بالشارع وإحداث تلفيات بها عبارة عن الدراجة النارية رقم 345916 قاهرة، وأتت النيران على المقعد الخاص بها والسيارة رقم 5729 أ ع س.

بسؤال مالك الشقة ومالكى السيارات اتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى نشوب الحريق، تمكن النقيب محمد العجاتى، معاون مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها.

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مصر 365