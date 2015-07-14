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تجديد حبس متهم 15 يوما لشروعه فى قتل شقيقه بسبب الميراث بسوهاج

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تجديد حبس متهم 15 يوما لشروعه فى قتل شقيقه بسبب الميراث بسوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما لشروعه فى قتل شقيقه بسبب الميراث بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج بسكرتارية أحمد قناوى، تجديد حبس المتهم عبد الغفار ح، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع فى قتل شقيقه المجنى عليه سيد ح بقرية ادفا بسبب خلافات بينهما بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة وذلك بسبب خلافات بينهما على الميراث، فأطلق عليه النار من سلاح نارى كان بحوزته. وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365