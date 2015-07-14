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"جنايات سوهاج" تجدد حبس 31 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

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"جنايات سوهاج" تجدد حبس 31 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف "جنايات سوهاج" تجدد حبس 31 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 31 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
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