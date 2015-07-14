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الرئيس الإيراني يلقي خطابًا بعد انتهاء المفاوضات النووية

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الرئيس الإيراني يلقي خطابًا بعد انتهاء المفاوضات النووية الرئيس الإيراني يلقي خطابًا بعد انتهاء المفاوضات النووية

الرئيس روحانى

أعلن برويز إسماعيلى، مساعد شؤون الاتصال والإعلام بمكتب الرئيس الإيرانى، أن الرئيس روحانى سيتحدث إلى شعبه مباشرة بعد انتهاء المفاوضات النووية.

 جاء ذلك فى تصريح أدلى به إسماعيلى، اليوم الثلاثاء، لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية .

وكانت مصادر دبلوماسية من الجانبين قد أكدت التوصل إلى الاتفاق عقب آخر جولات المفاوضات التى جرت فى فيينا بعد انقضاء رابع مهلة محددة للمفاوضات، وكان الموعد النهائى للوصول إلى اتفاق هو 30 يونيو الماضى، وتم التمديد أولا لغاية 7 يوليو ثم إلى 10 يوليو، وأخيرا 13 منه أى حتى أمس الإثنين.

أ ش أ

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