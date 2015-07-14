مواقف دبي مجانية من 29 رمضان إلى 3 شوال

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تشمل مراكز خدمة العملاء، مواقف السيارات، الحافلات العامة، مترو دبي، وسائل النقل البحري، ومعاهد ومراكز تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل مراكز خدمة العملاء خلال إجازة العيد اعتبارا من يوم الخميس 29 رمضان الموافق 16 يوليو الجاري ، على أن يستأنف الدوام الرسمي بها 4 شوال ، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق وذلك اعتبارا من الخميس 29 رمضان على أن يستأنف تفعيلها في الرابع من شوال.

وأشارت المري إلى ساعات عمل مترو دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث ستعمل محطات الخط الأحمر والأخضر بدءاً من يوم الجمعة الموافق 17 يوليو من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، ويوم السبت 18 يوليو من الساعة 5:50 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، أما يوم الأحد 19 يوليو ستعمل محطات الخط الأحمر من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل. أما محطات الخط الأخضر ستعمل يوم الأحد من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من صباح اليوم التالي بحيث يتراوح زمن التقاطر من 3 إلى 8 دقائق وفقاً لساعات الذروة.

أما مواعيد عمل ترام دبي يوم الجمعة الموافق 17 يوليو من الساعة 9 صباحاُ وحتى الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي، فيما سيعمل الترام يومي السبت والأحد من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي.

أما مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة فستكون يومي السبت والأحد الموافق 18, 19 يوليو، كما يلي: أولا؛ محطات حافلات النقل العام ومنها المحطات الرئيسة في سوق الذهب والغبيبة تبدأ من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، والمحطات الفرعية في السطوة، القصيص، القوز الصناعية، جبل علي من الساعة 6 صباحا وحتى 10:10 مساءً لمحطة جبل علي، وباقي المحطات من 5 صباحاً وحتى 11 مساءً باستثناء خط C01 سيعمل على مدار الساعة.

كما ستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، أبو هيل، اتصالات، دبي مول- برج خليفة، مع مواعيد عمل الرحلات من الساعة 5:15 صباحا وحتى 1:10 من صباح التالي.

أما فيما يتعلق بمواعيد حافلات النقل التجاري وعبر المدن فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار 24 ساعة، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها كالسبخة، ميدان الاتحاد، من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، أما محطتي ديرة سيتي سنتر، الكرامة فإنها ستقدم خدماتها من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10 مساءً، فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كمحطة الشارقة (جبيل) على مدار 24 ساعة، أما محطة أبوظبي فمن الساعة 4:15 صباحاً حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل ومحطة الفجيرة من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 9 مساءً، أما محطة عجمان ستعمل من الساعة 5:25 صباحاً حتى 10 مساءً، ومحطة حتا من 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، إلى مواعيد عمل وسائل النقل البحري وهي كما يلي: سيعمل الباص المائي خلال الأسبوع عدا يوم الجمعة في محطة الخور من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وفي محطة المارينا من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، أما ساعات عمل الباص المائي يوم الجمعة الموافق 17 يوليو سيعمل في (محطة الخور) من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، وفي محطة المارينا من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

وفيما يتعلق بساعات العمل في التاكسي المائي فستكون خلال أيام العيد من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، أما ساعات عمل العبرة الكهربائية في دبي مول – برج خليفة من الساعة 5:45 مساءً وحتى 11:30 مساءً، أما في الممزر ستعمل من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل، وفي أتلانتس من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً.

أما فيري دبي سيعمل في محطة الغبيبة خلال أيام العيد من الساعة 11 صباحاً، الواحدة ظهراً و 6:30 مساءً، حيث ستكون الرحلة من محطة الغبيبة إلى محطة المارينا، أما يومي الخميس والجمعة سيعمل الفيري الساعة 2:30 ظهراً من محطة الغبيبة إلى محطة الممزر، فيما سيكون هناك رحلة سياحية لمدة ساعة خلال أيام العيد الساعة 3 بعد الظهر و 5 مساءً فيما سيعمل فيري دبي في محطة المارينا خلال أيام العيد الساعة 11 صباحاً والواحدة ظهراً و6:30 مساءً من المارينا إلى محطة الغبيبة، فيما ستكون هناك رحلة سياحية لمدة ساعة من محطة المارينا وتمر عبر أهم المعالم السياحية في دبي مثل أتلانتس وجزيرة النخلة والعودة مجدداً إلى محطة المارينا وذلك الساعة 3 بعد الظهر و 5 مساءً .

أما فيري دبي سيعمل في محطة الممزر يومي الخميس والجمعة الساعة 4:30 عصراً حيث ستكون هناك رحلة سياحية لمدة ساعة داخل بحيرة الممزر، أما الساعة 6 مساءً ستكون هناك رحلة من محطة الممزر إلى محطة الغبيبة

> وفيما سيتعلق بمواعيد عمل فحص وتسجيل المركبات، فإن جميع مراكز الشركاء ومزودي الخدمة ستكون مغلقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

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