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الشيخ: لم أحسم مصيري.. وانتظر نهاية كأس مصر مع المقاصة

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الشيخ: لم أحسم مصيري.. وانتظر نهاية كأس مصر مع المقاصة الشيخ: لم أحسم مصيري.. وانتظر نهاية كأس مصر مع المقاصة

أكد أحمد الشيخ نجم للمقاصة أنه لم يحسم مصيره حتى الآن، مع رغبة الأهلي والزمالك في ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأبدى الأهلي والزمالك رغبتهما في ضم الشيخ الذي تألق مع المقاصة هذا الموسم. وسجل 6 أهداف.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه توصل لاتفاق مع المقاصة لضم الشيخ مع وائل فراج هداف الفريق، وأعلن النادي الفيومي عن وصول عرض رسمي من الأهلي.

وقال الشيخ لقناة "صدى البلد": "انتظر نهاية الموسم والمشاركة في كأس مصر قبل أن أحسم مصيري".

وتابع "لن أستطيع اتخاذ القرار بشكل منفرد، في انتظار رأي مجلس إدارة المقاصة".

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