الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة.