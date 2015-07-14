بدء تنفيذ قرار «محلب» بقرى نصر النوبة

وأوضح عليان أنه تم المرور الميدانى على جميع قطاعات الصرف الصحى بمركز نصر النوبة بناءً على توجيهات اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان بهدف استكمال مشروع الصرف الصحى لقرى أبوسمبل وتوشكى شرق وغرب ومحطة المعالجة والغابة الشجرية المقترحة بدائرة نصر النوبة، بالإضافة إلى المرور على مشروع الصرف الصحى ببلانه، ومشروع الصرف الصحى بقرى المالكى وتوسعاتهم المستقبلية، وكذا القرى المقترح ربطها على المشروع، مشيرًا أيضًا إلى المرور على القرى المحرومة من الصرف الصحى بالمنطقتين الشمالية والجنوبيةبنصر النوبة وتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية الكاجوج.

أ ش أ