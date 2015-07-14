انطلاق المشروع الوطني لدعم القرائية بسيناء بعد العيد

وقال حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى تصريح له اليوم الثلاثاء: “إن المشروع مستمر لمدة شهر كامل على مستوى المحافظة خلال الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 21 أغسطس المقبل، حيث يشارك فيه جميع خبراء التربية والتعليم على مستوى المحافظة من مديرى الإدارات التعليمية، وموجهو اللغة العربية، ومجلس الآباء والمعلمين، ويهدف إلى دعم القراءة والكتابة للأطفال من تلاميذ الصفين الثالث والرابع وجميع الراغبين فى دعم مستواهم بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة”، مشيرًا إلى أنه يتم توفير كراسات من وزارة التربية والتعليم مجانًا، وأنه ما على أولياء الأمور إلا إرسال أبنائهم إلى المدارس للتعليم ودعم القراءة والكتابة مجانًا.

وأكد محمود الكاشف، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين أن المجلس يدعم المشروع بكل الصلاحيات، وهناك دعم آخر من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بتوفير المشروبات والعصائر للتلاميذ خلال فترة المشروع، علاوة على تكريم المتفوقين منهم فى نهاية المشروع بمنحهم الجوائز التقديرية والتشحيعية.

يذكر أن هناك وحدة للقرائية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء وتقوم بتطبيق برنامج القرائية فى عدد منالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، وسبق تطبيقه منذ عام 2011، حيث شمل تلاميذ الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى على مستوى المحافظة، وأنه يتم تطبيقه حاليًا على تلاميذ باقى الصفوف، وسيتم تطبيقه فى مرحلة تالية على تلاميذ المرحلة الإعدادية وطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى على مستوى المحافظة، حيث تم تدريب المعلمين على تطبيقه من خلال حصص اللغة العربية بعد اختبار حقيقى للتلاميذ لتحديد مدى تعلمهم القراءة والكتابة بهدف دعم وتطوير التعليم والقضاء على الأمية والدروس الخصوصية وضرورة تعليم الطلاب القراءة الصحيحة.