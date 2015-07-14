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رئيس الوزراء الفلسطينى : المعابر والموظفون عقبتان أمام الاتفاق مع حماس

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رئيس الوزراء الفلسطينى : المعابر والموظفون عقبتان أمام الاتفاق مع حماس رئيس الوزراء الفلسطينى : المعابر والموظفون عقبتان أمام الاتفاق مع حماس
نفى رئيس الفلسطينية رامى الحمد الله أن تكون حكومته فشلت فى مهمتها.

وفى مقابلة مطولة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلاثاء ، اتهم الحمد الله حماس بإعاقة خطط حكومته , وقال :"لو وافقوا (على خطتنا) لكنا قطعنا شوطا مهما فى عملية المصالحة وعملية التوافق".

ولكنه قال :"حماس جزء مهم من الشعب الفلسطينى ومكون من مكوناته. نحن نريد حوارا حقيقيا ومصالحة حقيقية .. وأنا أعتقد أن المخرج هو انتخابات رئاسية وتشريعية. وعلينا تهيئة الأجواء وأن نمهد لهذه الانتخابات. وأنا أدعو حماس للمشاركة فى حكومة وحدة وطنية وعدم وضع عقبات. الاشتراطات التى وضعتها حماس اشتراطات مستحيلة".

وردا على سؤال عن العقبات التى يتعرض لها ، قال :"هناك من يحاول وضع العصا بالدواليب , لكنى تأقلمت مع التحديات وأتغلب عليها ، هناك بالفعل من يضع عقبات لأمور شخصية وليست مهنية".

وعن ملف إعمار قطاع غزة ، قال :"عندما انتهت الحرب كان هناك 400 ألف مواطن فى مراكز الإيواء ، اليوم يوجد 231 فردا فقط ، واستأجرنا لهم منازل وسيخرجون. لا يوجد أى مواطن فى مراكز الإيواء .. هذا إنجاز فى ظروف صعبة ورغم قلة الموارد المالية والحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات".

وأعرب عن رضاه عن مستوى الأمن فى الضفة الغربية ، وقال :"الأمن ممتاز .. تستطيع أن تتجول فى رام الله حتى ساعات الفجر. تستطيع أن تقول ما تشاء ، هناك حرية إعلام. أى دولة تسمح بذلك. ينتقدون أمورا بشكل شخصي. نحن نفخر ، ومع هذا يحدث أخطاء فنحن غير منزهين ، والأخطاء يتم التحقيق فيها".
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مصر 365

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