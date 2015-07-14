تحرير خور مكسر ومطار عدن جنوب اليمن من الحوثيين

تمكنت القوات الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية اليمنية في عدن بدعم من طائرات دول التحالف العربى من تحرير مديرية خور مكسر واستعادة السيطرة على مطار عدن بعد عمليات قتالية ضد ميليشيات الحوثيين وصالح في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأكدت مصادر مطلعة لموقع صدى عدن الإخبارى أن الطائرات قصفت بشدة مواقع الميليشيات فيما اقتربت القطع البحرية لدول التحالف من سواحل المنطقة العسكرية الرابعة في خليج عدن وجنوب البحر الاحمر لتنفيذ مهام ت ضمن عملية السهم الذهبى .

واضافت أن من ضمن خطة عملية السهم الذهبي في تحرير عدن استخدام التحالف العربي وقوات النخبة الشرعية معدات الحرب الالكترونية للمرة الأولى للتشويش على أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة للميليشيات لقطع التواصل بين عناصر الميليشيات.

وأكدت مصادر المقاومة أن انهيارات متسارعة لحقت بصفوف الميليشيات في خور مكسر وفر العديد منهم إلى المناطق السكنية وقتل القيادى الحوثى على ناصر السالمى أبو عارف الصعداوى.

وأشارت المصادر إلى أن التطورات الحالية توضح حدوث تغيير كبير في استراتيجية الحرب التي ظلت خلال الفترة الماضية ما بين هجوم للمليشيات ودفاع من قبل المقاومة واستمرار القصف العشوائي للمساكن والأحياء ..ويبدو أنه قد تم اعتماد استراتيجية التحرير الشامل بمساندة قوية لقوات التحالف التي أسهمت بشكل كبير في تغير هذه الاستراتيجية القتالية ..ففي غضون ساعات شنت المقاومة هجوما ناجحا لتحرير مديرية خور مكسر والمطار مدعومة باللواء الاول الحزم بقيادة العميد فضل محسن وبالتنسيق مع طيران وبحرية التحالف.. وقصفت البحرية الميليشيات المتمركزة على الشريط الساحلى لعدن.

على الصعيد ذاته واصلت طائرات دول التحالف العربى اليوم قصفها لمواقع ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى على عبدالله صالح .

>فقد استهدفت الطائرات قبل قليل مبنى كلية الطيران بشارع الستين المجاور لمنزل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وسمع دوي انفجارات عنيفة صباح صادرة من المبنى .