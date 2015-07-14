مستخدمو "تويتر" يتداولون صورا يزعمون أنها لنتيجة الثانوية العامة
تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى "تويتر" صوراً زعموا أنها مسربة لكشوف نتيجة الثانوية العامة ولم يتسن لـ"اليوم السابع" حتى الآن التأكد من الوزارة من صحة أو خطأ هذه الأنباء.إعلان - Ads إعلان - Ads
يشار إلى أن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، يعتمد اليوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الثانوية العامة، ويعلن عن الأوائل ونسب النجاح الكلية للثانوية فى نظاميها الحديث والقديم، وذلك من خلال مؤتمر صحفى يعقد بديوان عام الوزارة فى الثانية عشرة ظهرًا.
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