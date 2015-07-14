اليمن يعيد للأمم المتحدة شحنة دقيق منتهية الصلاحية

صنعاء /أ ش أ /



> ذكرت هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية أن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أرسل باخرتين محملتين 3300 طن الدقيق الى ميناء الحديدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى .

>وأوضحت الهيئة فى بيان بثته وكالة الانباء اليمنية / سبأ / التى يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء أن الهيئة قامت بإخضاع الشحنة التى تحوى على ستين ألف كيس من الدقيق الأبيض لعملية الرقابه والتفتيش ومن خلال الإجراءات تبين أن الشحنة غير صالحة للاستخدام الآدمى لتسوسها وإصابتها بالحشرات.

>وأضاف البلاغ أن الهيئة قامت بعد استكمال الإجراءات المتبعة بإخطار برنامج الغداء العالمى بأنه سيتم إعادة إرسال الشحنة عقب عيد الفطر المبارك.

>وتقوم هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإرسال مساعدات غذائية وطبية بصورة منتظمة لليمن بعد بدء عمليات عاصفة الحزم فى أواخر شهر مارس الماضى .

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