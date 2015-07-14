الأرصاد : طقس السوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة.
كما تظهر بعض السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
> الصغرى / العظمى
القاهرة 22 34
> الإسكندرية 24 31
> مطروح 21 30
> بورسعيد 22 31
> دمياط 21 31
> بلطيم 22 31
> الإسماعيلية 21 35
> السويس 22 35
> العريش 22 34
> نخل 21 36
> طابا 21 37
> الطور 24 35
> مرسى علم 27 38
> الغردقة 27 38
> شرم الشيخ 28 39
> رفح 20 33
> كاترين 18 31
> سيوة 22 37
> المنيا 23 37
> الفيوم 23 36
> رأس سدر 24 39
> أبوسمبل 25 40
> وسط الدلتا 22 34
> أسيوط 23 37
> سوهاج 23 38
> الأقصر 25 40
> أسوان 26 40
> شلاتين 25 38
> حلايب 27 36
> الوادى الجديد 26 39
> قنا 25 40
> نويبع 29 37
> السلوم 20 33.