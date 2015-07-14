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«السيسي» يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

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«السيسي» يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم «السيسي» يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

الرئيس

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء والمحافظين، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.

 ويكرِّم “السيسي” خلال الاحتفال الفائزين في مسابقة القرآن الكريم الدولية الـ22 والمسابقة المحلية التي نظمتها الوزارة في مختلف أجزاء القرآن الكريم، وعددهم 11 متسابقًا في إطار سياستها لتشجيع حفظة القرآن فى والعالم، واستمرارا لدور مصر الرائد فى هذا المجال.

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