«السيسي» يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء والمحافظين، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.