خدعوك فقالوا.. استخدام الشطاف للبنات قد يفقدهن العذرية

هناك العديد من الاعتقادات التى تربينا عليها، وأكثر تلك المعتقدات تخص الفتاة، مثل "لو فتحتى الشطاف جامد مش هتبقى بنت ومش هتتجوزى"، وهو ما ينتج الخوف المبالغ فيه على الفتاة وتخويفها المستمر من كل شىء تقوم به.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أنه بخصوص أن الشطاف يفقد للبنت عذريتها بسبب اندفاع الماء القوى، فهذا يعد اعتقادا له بعض الشروط والمحاذير التى يجب التوخى بها.

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أن المياه غير المتجهة اتجاها مباشرا إلى المهبل غير خطيرة على الغشاء، لأنه يبتعد 2 أو3 سم عن مصدر التشطيف، أما المشكلة فتكمن فى توجيه بعض الفتيات للشطاف عمدا داخل المهبل وبشكل جارح وقاس مما قد يعرضها لتمزق الغشاء، وذلك بسبب التوجيه المباشر للماء.

وينصح استشارى النساء والتوليد، بضرورة الانتباه على البنات وتوجيههم لخطورة تلك العادة والتى قد تقدم عليها المراهقات لتلبية الرغبة الجنسية.