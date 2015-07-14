أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خدعوك فقالوا.. استخدام الشطاف للبنات قد يفقدهن العذرية

Google+ Print
خدعوك فقالوا.. استخدام الشطاف للبنات قد يفقدهن العذرية خدعوك فقالوا.. استخدام الشطاف للبنات قد يفقدهن العذرية
هناك العديد من الاعتقادات التى تربينا عليها، وأكثر تلك المعتقدات تخص الفتاة، مثل "لو فتحتى الشطاف جامد مش هتبقى بنت ومش هتتجوزى"، وهو ما ينتج الخوف المبالغ فيه على الفتاة وتخويفها المستمر من كل شىء تقوم به.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أنه بخصوص أن الشطاف يفقد للبنت عذريتها بسبب اندفاع الماء القوى، فهذا يعد اعتقادا له بعض الشروط والمحاذير التى يجب التوخى بها.

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أن المياه غير المتجهة اتجاها مباشرا إلى المهبل غير خطيرة على الغشاء، لأنه يبتعد 2 أو3 سم عن مصدر التشطيف، أما المشكلة فتكمن فى توجيه بعض الفتيات للشطاف عمدا داخل المهبل وبشكل جارح وقاس مما قد يعرضها لتمزق الغشاء، وذلك بسبب التوجيه المباشر للماء.

وينصح استشارى النساء والتوليد، بضرورة الانتباه على البنات وتوجيههم لخطورة تلك العادة والتى قد تقدم عليها المراهقات لتلبية الرغبة الجنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365