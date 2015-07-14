أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 مشروبات طبيعية تنظف الجسم والأمعاء بعد رمضان أهمها الينسون بالليمون

Google+ Print
6 مشروبات طبيعية تنظف الجسم والأمعاء بعد رمضان أهمها الينسون بالليمون 6 مشروبات طبيعية تنظف الجسم والأمعاء بعد رمضان أهمها الينسون بالليمون
بعد رمضان يعانى كل من الجسم والمعدة من آثار الصيام والإفراط فى تناول الطعام غير الصحى، لذا ينصح الأطباء على الدوام بتنظيف الجسم كليا بعد رمضان، للتخلص من دهونه الزائدة وأملاحه وغيرها من الأسباب التى تسبب له الخمول والإرهاق.

والمشروبات الصحية لطالما كانت كلمة السر فى تنظيف الجسم والأمعاء، لأنها سهلة وسريعة الامتصاص مما يجعلها أكثر قدرة على النفاذ للجسم وإمداه بالعناصر والفيتامينات وأداء وظائفها بشكل مثالى وسريع، وفى هذا يحدثنا الدكتور محمد رؤوف أخصائى الباطنة والذى أكد أن بعض المشروبات التى إذا اهتم الشخص بتناولها لمدة 3 أيام، أى أيام العيد مجمعة، يحصل على تنظيف لجسمه ومعدته:

-كوب من الينسون ومضاف إليه بعض قطرات الليمون اللاذع.
>-كوب من المياه الدافئة المنقوع فيها عودين من البقدونس، وعودسن من الكرفس، وبعض حبات الشعير.
>-كوب من الليمون الدافئ مضاف إليه زهر البابونج المفيد.
>-كوب من الليمون الدافئ مضاف إليه حبتان من القرنفل.
>-كوب صباحى من المياه الدافئة مضاف إليها ملعقة من العسل طوال أيام العيد.
>-كوب من الماء الدافئ مضاف إليه عصير ليمونة كبيرة، لمدة 3 أيام العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365