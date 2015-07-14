6 مشروبات طبيعية تنظف الجسم والأمعاء بعد رمضان أهمها الينسون بالليمون

بعد رمضان يعانى كل من الجسم والمعدة من آثار الصيام والإفراط فى تناول الطعام غير الصحى، لذا ينصح الأطباء على الدوام بتنظيف الجسم كليا بعد رمضان، للتخلص من دهونه الزائدة وأملاحه وغيرها من الأسباب التى تسبب له الخمول والإرهاق.

والمشروبات الصحية لطالما كانت كلمة السر فى تنظيف الجسم والأمعاء، لأنها سهلة وسريعة الامتصاص مما يجعلها أكثر قدرة على النفاذ للجسم وإمداه بالعناصر والفيتامينات وأداء وظائفها بشكل مثالى وسريع، وفى هذا يحدثنا الدكتور محمد رؤوف أخصائى الباطنة والذى أكد أن بعض المشروبات التى إذا اهتم الشخص بتناولها لمدة 3 أيام، أى أيام العيد مجمعة، يحصل على تنظيف لجسمه ومعدته:

-كوب من الينسون ومضاف إليه بعض قطرات الليمون اللاذع.

>-كوب من المياه الدافئة المنقوع فيها عودين من البقدونس، وعودسن من الكرفس، وبعض حبات الشعير.

>-كوب من الليمون الدافئ مضاف إليه زهر البابونج المفيد.

>-كوب من الليمون الدافئ مضاف إليه حبتان من القرنفل.

>-كوب صباحى من المياه الدافئة مضاف إليها ملعقة من العسل طوال أيام العيد.

>-كوب من الماء الدافئ مضاف إليه عصير ليمونة كبيرة، لمدة 3 أيام العيد.