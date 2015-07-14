«أمانة الرياض» تنشئ 25 ساحة مفتوحة لاحتفالات العيد

تعيد أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للحدائق إحياء "الساحات" التي كانت أحد الأنماط الترويحية لسكان الحي في أعوام طويلة مضت، وفي هذا الخصوص أنشأت الأمانة نحو 25 ساحة موزعة على جميع أنحاء العاصمة، من أهم أهدافها أنها مخصصة لسكان الحي.

ويأتي مشروع "الساحات" ضمن التوجه الذي تقوده أمانة منطقة الرياض نحو تعزيز مفهوم " أنسنة المدينة" ودعم الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي الواحد، حيث تعد "الساحات" نمطا من أنماط الحدائق السكنية وهي محاكاة للنمط القديم السائد في الأحياء القديمة الذي كان عبارة عن ساحة خالية تحيط بها النخيل والأشجار، وتشهد تجمع أطفال الحي.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على توفير بيئة آمنة نظيفة يجتمع فيها أطفال الحي للعب والاستمتاع بأوقاتهم في منطقة واسعة تضم مسطحات خضراء ونخيل، وممرات مشاة، وملاعب أطفال، كما تم إعداد وتوفير ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة التحرك والوصول، وهذه الساحات شبيهة بالساحات البلدية ولكن لا يوجد فيها ملاعب وهي موجهة لسكان الحي، وتضم عناصر "الساحة" ساحة مفتوحة وهي العنصر الأساسي فيها يلتقي فيها سكان الحي ويطلق عليها "البلازا"، والواحة وفيها النخل وهو عنصر أٍساسي وممر مشاة يتماشى مع البيئة باستخدام الحجر والمكونات من البيئة الطبيعية، وملاعب أطفال.

وتعد الساحة مكانا ملائما ومناسبا لاجتماع سكان الحي صباح يوم العيد والالتقاء وتناول طعام العيد وسط أجواء مكتملة من التنظيم والتصميم وتوفر دورات مياه للرجال والنساء، مع توافر مواقف للسيارات، أو أي مناسبات أخرى يجتمع فيها أهالي الحي حيث وفرت أمانة منطقة الرياض نمطا حضاريا يعيد الترابط بين أفراد الأحياء وشبابه.