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النقل تنفذ توسعة لطريق الطائف - الباحة - أبها

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    تقوم وزارة النقل بتنفيذ مشروع توسعة طريق الطائف - الباحة - أبها من الجهتين وتزويده بطريق للخدمة بمسافة 20 كلم، وذلك في الجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة.

ويسهم المشروع في توسعة الطريق، وتوفير للحركة على جنبات الطريق، ومنع التداخل بين السيارات عند دخول الطرق الفرعية والخروج منها، وخدمة المرافق التجارية على الطريق والذي يشهد حركة نشطة للمركبات من وإلى المناطق والمحافظات المخدومة.

ويكمل هذا المشروع مشروعات التوسعة والتطوير التي شهدها طريق الطائف - الباحة - أبها (بطريق الجنوب) خلال السنوات الماضية مما كان له دور مهم في احتواء نسبة كبيرة من الحوادث المرورية بعد ازدواجه، كما كان له دور مهم في تعزيز التنمية الزراعية والسياحية في المنطقة.

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