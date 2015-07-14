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#في_القمة - حسين ياسر المحمدي: جوزيه عاند جماهير الأهلي بسببي

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#في_القمة - حسين ياسر المحمدي: جوزيه عاند جماهير الأهلي بسببي #في_القمة - حسين ياسر المحمدي: جوزيه عاند جماهير الأهلي بسببي

يرى حسين ياسر المحمدي صانع ألعاب الوكرة القطري والذي مثل الأهلي والزمالك أن مدرب الفريق الأحمر السابق مانويل جوزيه كان يغضب من حب الجماهير له.

وانتقل حسين ياسر إلى الزمالك في صفقة مجنونة من الأهلي عام 2010، ورحل عن الفريق الأبيض متجها إلى ليرس قبل بداية موسم 2011-2012.

وتواجد حسين ياسر مؤخرا في ، حيث ظهر في مدرجات ملعب بتروسبورت من أجل مؤزارة الزمالك في مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري.

وقال ياسر المحمدي لقناة "صدى البلد": "مانويل جوزيه كان يتضايق من هتاف جماهير الأهلي لي، ومطالبة مدرجات الثالثة شمال بمشاركتي في المباريات".

وتابع "أتذكر أننا كنا نلعب أمام الإسماعيلي في القاهرة وكنا مهزومين 1-0 في غياب محمد أبو تريكة، فنادت الجماهير باسمي من أجل مشاركتي. وهذا ما ضايق جوزيه".

وواصل مضيفا "جوزيه وقتها أجرى 3 تغييرات في 5 دقائق حتى يجعل الجماهير تسكت. عاند جماهير الأهلي بسببي".

وأكمل "جوزيه كان سببا في تدمير العديد من اللاعبين، لأنه كان يريد التعاقد مع أفضل اللاعبين في مصر. وطبعا ظل الكثيرون على الدكة دون مشاركة، وأنا لم أقبل ذلك لأنني كنت قادما من فترة في أوروبا".

وأتم "في النهاية أنا لاعب محترف ولذلك رحلت إلى الزمالك".

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